Adjapong, insulti razzisti sui social: la risposta del difensore – FOTO (Di martedì 8 settembre 2020) Claud Adjapong ha ricevuto pesanti insulti razzisti dopo la sconfitta dell’Italia Under 21 contro la Svezia – FOTO Claud Ajapong ha ricevuto pesanti insulti razzisti dopo la sconfitta dell’Italia Under 21 contro la Svezia. Il difensore del Sassuolo ha postato uno screen nelle sue storie Instagram dove ha pubblicato gli insulti ricevuti. Questo il commento del difensore: «Nel 2020 per una partita sbagliata c’è ancora gente che scrive ste cose». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

