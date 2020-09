“Abbiamo fatto da pacieri, non lo abbiamo toccato”: la difesa dei 4 ragazzi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro (Di martedì 8 settembre 2020) “Non lo abbiamo toccato”: l’interrogatorio ai quattro ragazzi accusati dell’omicidio di Willy Questa mattina si è svolto presso il carcere romano di Rebibbia l’interrogatorio per la convalida del fermo dei quattro ragazzi accusati dell’omicidio di Willy Monteiro Duarte, il ventunenne ucciso a calci e pugni nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. L’atto istruttorio presieduto dal gip di Velletri Giuseppe Boccarrato è durato quasi quattro ore, in cui tutti e quatto i ragazzi – Mario Pincarelli, di 22 anni, i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, di 24 e 26 anni e Francesco Belleggia di 23 anni – hanno dichiarato di “non aver toccato il ragazzo” e di ... Leggi su tpi

