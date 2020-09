A1 A1 Direttissima, Firenzuola: incendio mezzo pesante, intervengono i vigili del fuoco, traffico bloccato (Di martedì 8 settembre 2020) Il primo attacco alle fiamme è stato effettuato, utilizzando attrezzature antincendio presenti all'interno della galleria, da 15 vigili del fuoco che si stavano recando a Roma per effettuare le prove di un concorso per aspiranti elicotteristi Leggi su firenzepost

FirenzePost : A1 A1 Direttissima, Firenzuola: incendio mezzo pesante, intervengono i vigili del fuoco, traffico bloccato - TrafficoA : A1 - Firenze - Coda A1 DIRETTISSIMA Coda di 6 km tra Bivio A1-Variante e Firenzuola per Veicolo in fiamme - TrafficoA : A1 - Firenze - Coda A1 DIRETTISSIMA Coda di 4 km tra Bivio A1-Variante e Firenzuola per Veicolo in fiamme - CCISS_Ministero : A1Var Direttissima traffico bloccato causa veicolo in fiamme tra A1Var Svincolo Firenzuola (Km 28) e Allacciamento… - CCISS_Ministero : A1Var Direttissima tratto chiuso causa veicolo in fiamme tra A1Var Svincolo Firenzuola (Km 28) e Allacciamento A1… -