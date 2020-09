A Reggio Calabria la “rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud” (Di martedì 8 settembre 2020) Il 10, 11 e 12 settembre al Museo del Bergamotto di Reggio Calabria la “Rassegna di Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud”, l’evento che afferma l’esigenza e l’importanza di promuovere i prodotti identitari dei territori che sono baluardo del Made in Italy. Punta di diamante tra gli ospiti della rassegna Alfonso Iaccarino, grande nome della cucina mondiale, patron del ristorante “Don Alfonso 1890” due Stelle Michelin a Sant’Agata sui Due Golfi. Tre giorni densi di contenuti, con interventi dei rappresentanti delle Istituzioni, delle associazioni di categoria, degli ITS Calabria e degli esperti di settore, che culmineranno con la premiazione di consorzi e giornalisti che si sono distinti per aver valorizzato il Sud, la ... Leggi su meteoweb.eu

_Carabinieri_ : Traffico di droga, tentata estorsione, sequestro di persona e porto illegale di arma: i reati contestati alle perso… - matteosalvinimi : #Salvini: Abbiamo un ministro delle Infrastrutture che ha proposto la pista ciclabile tra Reggio Calabria e Messina. #TgCom24 - matteosalvinimi : Basta chiacchiere e sciocchezze, l’Italia non merita ministri che parlano di piste ciclabili tra Calabria e Sicilia… - FilippoMammi : Arrivato a #ReggioCalabria #NicolaZingaretti per sostenere la ri-candidatura per le #elezioni2020 del sindaco uscen… - kiss3dbyfire_ : @horse_head19 Work in progress piu lungo della Salerno Reggio Calabria però si -