A Monreale il premio Nobel per la fisica Michel Mayor (Di martedì 8 settembre 2020) Il premio Nobel per la fisica Michel Mayor oggi era in visita a Monreale. Un'occasione anche per incontrare il sindaco Alberto Arcidiacono, cui è legato da rapporti personali. Dopo una breve visita al ... Leggi su monrealetoday

Ultime Notizie dalla rete : Monreale premio Il Premio Nobel per la fisica Michel Mayor oggi in visita a Monreale: ''Incantato dal Duomo'' Monreale News Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo

MONZA 6 settembre – Di che materiale sono fatti i sogni? Sono fatti di passione, di volontà, di desideri. E sono fatti da storie, a volte magiche, che fanno venire i brividi solo a raccontarle. E lo s ...

Sgarbi a Monreale, inaugurerà la Biennale dei Normanni

Le opere di oltre 400 artisti contemporanei provenienti da oltre 80 paesi saranno ospitate a Monreale. Dal 12 al 18 settembre, nella Galleria Civica “Giuseppe Sciortino” e Villa Vittorio Veneto si svo ...

MONZA 6 settembre – Di che materiale sono fatti i sogni? Sono fatti di passione, di volontà, di desideri. E sono fatti da storie, a volte magiche, che fanno venire i brividi solo a raccontarle. E lo s ...Le opere di oltre 400 artisti contemporanei provenienti da oltre 80 paesi saranno ospitate a Monreale. Dal 12 al 18 settembre, nella Galleria Civica “Giuseppe Sciortino” e Villa Vittorio Veneto si svo ...