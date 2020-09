5 scene del cinema che ci insegnano come sedurre (Di martedì 8 settembre 2020) Il cinema è spesso un prezioso insegnante su tanti temi importanti, la vita, la morte, l'amore, declinato anche nel sesso e, prima ancora, nella seduzione. I film da cui trarre insegnamenti sulla seduzione sono tanti, ma è anche possibile trarre una selezione di 5 titoli dal cinema degli ultimi 25 anni, tra pellicole cult e altre recentissime. Il comune denominatore di questa selezione è quella di uomini che cercano di comprendere meglio le donne, per conquistarle ricorrendo alla seduzione più sofisticata: non quella basata su strategie del rimorchio in serie, ma sulla reale volontà di conoscere la (potenziale) partner. Il tutto condito, spesso, da un po' di risate e leggerezza, che non guasta mai, nemmeno nella conquista. Hitch - Lui sì che capisce le donne (2005) Nonostante la similitudine tra Hitch, ... Leggi su gqitalia

de_giovannna : RT @RaiNews: Joshua Wong, attivista pro-democrazia lancia una campagna di boicottaggio del film - AnnaxLGxTS : RT @SilviaMangiapa1: La trasformazione di Bella è una delle scene più belle del film. I flashback sulla sua vita, i capelli che prendono co… - FrancoZerlenga : Bella Italia : i 4 fascisti assassini negano : e’ tratto di tutti fascisti che in fondo sono dei codardi perché att… - pervnia : @thewomannutella no, no dico della scena in acqua ?? poi cercherò scene del suo film. - 01illegirlLiner : RT @SilviaMangiapa1: La trasformazione di Bella è una delle scene più belle del film. I flashback sulla sua vita, i capelli che prendono co… -

Ultime Notizie dalla rete : scene del La folle corsa poi il salto nel vuoto. In rete la scena spericolata di Tom Cruise (senza controfigura)… Il Fatto Quotidiano Mercato F1: nove sedili in cerca di padrone

Sei squadre di F1 non hanno ancora definito la loro line-up per la stagione 2021. Andiamo ad analizzare qual è la situazione di mercato dopo il GP d'Italia: stupisce il ritardo con il quale la Mercede ...

A Capaccio Paestum in Piazza Tempone al via tre eventi di Campania by Night

Si terranno il 10, 12 e 14 settembre, in piazza Tempone a Capaccio Capoluogo, tre eventi voluti e promossi dalla Regione Campania con Scabec, nell’ambito di Campania by Night, in collaborazione con il ...

Sei squadre di F1 non hanno ancora definito la loro line-up per la stagione 2021. Andiamo ad analizzare qual è la situazione di mercato dopo il GP d'Italia: stupisce il ritardo con il quale la Mercede ...Si terranno il 10, 12 e 14 settembre, in piazza Tempone a Capaccio Capoluogo, tre eventi voluti e promossi dalla Regione Campania con Scabec, nell’ambito di Campania by Night, in collaborazione con il ...