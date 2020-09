2020 sfortunato per il giallorosso: Nicolò Zaniolo tornerà in campo nel 2021 (Di martedì 8 settembre 2020) Un incubo, un 2020 da dimenticare per Nicolò Zaniolo. Il giallorosso tornerà in campo nel 2021. Gli esami cui si è sottoposto martedì mattina il ragazzo di Massa hanno confermato la gravità dell’infortunio rimediato lunedì sera durante Olanda-Italia. Per Nicolò Zaniolo è rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore di 21 anni finirà sotto i ferri mercoledì. È previsto uno stop di 5-6 mesi. “L’iniziale sospetto diagnostico – informa la Roma – è stato confermato: il calciatore ha riportato la lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e domani verrà sottoposto ad intervento chirurgico”. Un 2020 ... Leggi su laprimapagina

igorbrickil5S : RT @Moonlightshad1: Se fossero stati isolati e fermati da una comunità capace di capire e reagire, oggi Willi sarebbe vivo. Invece uno di l… - peeyonkou : RT @contropiano: Un omicidio razzista, non un “caso sfortunato” #Colleferro #omicidio #razzismo #artimarziali - rpiccolo1998 : RT @Moonlightshad1: Se fossero stati isolati e fermati da una comunità capace di capire e reagire, oggi Willi sarebbe vivo. Invece uno di l… - Moonlightshad1 : Se fossero stati isolati e fermati da una comunità capace di capire e reagire, oggi Willi sarebbe vivo. Invece uno… - Mega_Fauna : RT @LaVainar: Oggi scrivo di The Express, uno sconosciuto film sul football che racconta la bella ma triste storia di Ernie Davis. https://… -