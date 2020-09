Zingaretti: “Il centro sinistra ha salvato l’Italia, ora progetti concreti per Mes e Recovery fund. Dobbiamo costruire un nuovo paese” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Io credo che a parte le chiacchiere il centro sinistra ha salvato l’Italia, abbiamo conquistato miliardi di euro per l’economia, per le imprese, ora bisogna spenderli bene, in fretta con programmi concreti e il Pd sarà il garante di questa grande opportunità. Noi non Dobbiamo restaurare l’Italia che c’era ma Dobbiamo costruirne una nuova, più competitiva, più unita, più giusta e che finalmente affronti tanti problemi che non siamo mai riusciti ad affrontare per i troppi tagli alla spesa pubblica. Ora questa Europa che abbiamo cambiato, investe ma guai a sbagliare. Chi esce sconfitto è quella destra nazionalista che l’Europa la voleva distruggere e picconare isolando l’Italia. Ora ci sono 209 miliardi ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : @insistente_ @gilardisil fantastico, faccio un contratto con una società inesistente stile zingaretti con le masche… - davidallegranti : Hanno passato anni a dire che Renzi usava il Pd come un taxi e poi arriva Zingaretti, che convoca la direzione nazi… - FidanzaCarlo : Secondo Zingaretti la destra negherebbe il #Covid. Dimentica che quando noi chiedevamo la quarantena per chi tornav… - CandiagoSilvano : RT @MilaSpicola: Il segretario Zingaretti dice che chi vota NO indebolisce il Partito Democratico. Ma se è vero che la Base del Pd è in mag… - Pierlui2017 : @fattoquotidiano Che schifo, pur di non perdere democraticamente, dopo averne fatte di cotte e di crude, sia al gov… -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti “Il Roma, la battaglia sul bis di Raggi: Zingaretti a caccia di un candidato Corriere della Sera