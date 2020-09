Zaniolo, nuovo infortunio (VIDEO). Il prof Ferretti: «Distorsione importante» (Di lunedì 7 settembre 2020) Grande paura per Zaniolo che si è infortunato nel corso della partita vinta 1-0 dall’Italia ad Amsterdam contro l’Olanda (gol di Barella). Nel primo tempo, il romanista si è infortunato praticamente da solo. È uscito. Le notizie che stanno arrivando dall’Olanda, non sono confortanti. Zaniolo è reduce da lungo recupero per la rottura dei legamenti del ginocchio. La grande paura è che la storia possa ripetersi. Il professor Ferretti: »È una Distorsione di una certa importanza. Il ragazzo è molto preoccupati» Brutte notizie dall’Olanda: per Nicolò #Zaniolo si tratta di un infortunio al legamento crociato del ginocchio#ASRoma #Italia @tempoweb @Teleradiostereo ... Leggi su ilnapolista

