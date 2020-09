Zaniolo infortunato: preoccupazione per il gioiello giallorosso (Di lunedì 7 settembre 2020) Zaniolo infortunato nel corso della gara contro l’Olanda: il gioiello della Roma subisce un colpo durissimo da Van de Beek ed è costretto a lasciare il campo Nicolò Zaniolo si è infortunato nel corso del primo tempo della gara che l’Italia sta giocando contro l’Olanda e valida per la seconda giornata di Nations League. Un colpo durissimo subìto da Van De Beek alla gamba sinistra, quella del crociato saltato qualche mese fa e la preoccupazione sui volti del calciatore e dello staff sanitario azzurro. Sostituzione immediata con Kean ed i medici attorno al ragazzo per valutare l’entità del ko. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Kylian Mbappé positivo al Coronavirus: ecatombe nel PSG Questo articolo ... Leggi su bloglive

