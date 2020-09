Zaniolo costretto a uscire, botta al ginocchio: paura per il calciatore della Roma (Di lunedì 7 settembre 2020) Per troppo tempo è stato fuori dai campi di gioco. E il coronavirus non c’entrava nulla. Ora, Niccolò Zaniolo – che ha chiuso in anticipo la scorsa stagione a causa della rottura del legamento crociato – fa spaventare nuovamente i tifosi. Il calciatore della Roma, infatti, ha preso un’altra botta al ginocchio nel corso del match di Nations League tra Olanda e Italia. LEGGI ANCHE > Il caos (non calmo) intorno a Niccolò Zaniolo Zaniolo esce dal campo durante Olanda-Italia Zaniolo è stato costretto, dopo alcuni minuti a terra, ad alzarsi e a uscire dal campo, lasciando il posto a Mose Kean al 41° minuto del primo tempo. Il ... Leggi su giornalettismo

Vivo_Azzurro : #NationsLeague ?? 42' ?? #ITALIA ?? #Kean ?? #Zaniolo Infortunio al ginocchio per Zaniolo, costretto ad uscire dal… - EnricoAncillott : #OlandaItalia Alberto #Rimedio imperterrito ripeteva come un mantra che il ginocchio operato di #Zaniolo era il sin… - Aisaacvangc : RT @ilRomanistaweb: ?? Infortunio per Nicolò #Zaniolo, costretto a uscire dal campo durante #OlandaItalia - Lopez92Paul : RT @ilRomanistaweb: ?? Infortunio per Nicolò #Zaniolo, costretto a uscire dal campo durante #OlandaItalia - FedeFiorentini9 : RT @MassimoCaputi: Gran bel primo tempo dell'Italia chiuso meritatamente in vantaggio per 1-0. Ritmo, gioco e personalità da parte degli az… -