Zampa: “Lavoriamo per aprire al pubblico Milan-Inter del 17 ottobre” (Di lunedì 7 settembre 2020) La Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa ipotizza una riapertura al pubblico per Milan-Inter del 17 ottobre. “Difficile riaprire per il 4 ottobre” In Serie A si continua a discutere della riapertura degli stadi. Al momento il Governo lo ritiene troppo rischioso, e ha chiuso gli impianti fino al 30 settembre. L’augurio dei tifosi è che da ottobre si possano riaprire le tribune, anche cominciando con capienza ridotta. Ciò potrebbe avvenire per il derby tra Milan-Inter in programma il 17 ottobre. Ad annunciarlo è la Sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, che ammette anche che è difficile ipotizzare una riapertura degli stadi per il 4 ottobre. Queste le sue parole: “Tante volte ho ... Leggi su zon

