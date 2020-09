Youtuber muore a 17 anni: addio a Ethan is Supreme, le possibili cause della disgrazia (Di lunedì 7 settembre 2020) Lutto nel mondo del web. Una giovanissima vita è stata spezzata. Ethan Peters, Youtuber e make up artist famoso in rete con il nome di Ethan is Supreme, è morto a soli 17 anni. A spiegare la possibile ragione del decesso è stato un suo collega. Youtuber muore a 17 anni: addio a Ethan is... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

elenaorrore : La mia youtuber preferita ha confessato che si è scritta ad un app di incontri e ogni settimana vuole uscire con un… - Cazzola123 : Muore a 19 anni lo youtuber Landon Clifford, marito e padre di due bimbe - edyta737879 : Muore a 19 anni lo youtuber Landon Clifford, marito e padre di due bimbe - alegiobis : Se @LaPaolaBelletti e’ l’ autrice di questo articolo, -