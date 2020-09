Wta Istanbul 2020, qualificazioni: Cocciaretto avanti col brivido, fuori Gatto Monticone (Di lunedì 7 settembre 2020) Giornata di qualificazioni ad in Turchia, con l’inizio del torneo Wta di Istanbul 2020, a cui hanno preso parte anche due atlete italiane: Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto Monticone. Quest’ultima, dopo aver vinto il primo set al tie- break 7-6 contro la svizzera Leonie Kung, è stata costretta a cedere in tre set alla grande rimonta dell’elvetica, autrice di un doppio 6-3. Cocciaretto, invece, inizia alla grande il suo match con l’olandese Bibiane Schoofs, rifilandole un netto e perentorio 6-1 nel primo set grazie ad un doppio break nel quarto e nel sesto game. La sua avversaria, però, torna prepotentemente alla carica, mettendo subito a referto il break nel secondo parziale, a cui l’azzurra risponde prontamente con il ... Leggi su sportface

Elisabetta Cocciaretto e Giulia Gatto-Monticone sono impegnate nelle qualificazioni del "TEN BNP Paribas Tennis Championships" (WTA International - 202.250 dollari di montepremi) che si disputa sui ca ...