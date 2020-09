Wilma Goich a Storie Italiane tira fuori il dolore per la morte di sua figlia Susanna (Foto) (Di lunedì 7 settembre 2020) Wilma Goich cinque mesi fa ha perso sua figlia Susanna, ha tanto dolore nel cuore e ne parla per la prima volta a Storie Italiane (Foto). Vivevano in simbiosi, era la sua unica figlia, Wilma Goich non è riuscita a parlarne nei mesi scorsi, lo fa oggi a Storie Italiane con le lacrime agli occhi, lacrime inevitabili. Non c’è la possibilità di un abbraccio ma con la forza riesce a raccontare anche come ha scoperto della malattia di sua figlia Susanna. Tutto è accaduto in un mese. “Negli ultimi giorni stavo un po’ meglio ma quando poi ti ritrovi a parlare di queste cose è inevitabile ... Leggi su ultimenotizieflash

eleonoradaniele : RT @storie_italiane: “Ho perso Susanna, ho perso tutto. Anche Edoardo (Vianello) sta malissimo” Wilma Goich si confida con @eleonoradaniele… - ClarabellaBest : RT @fraversion: il racconto di Wilma Goich è un pugno allo stomaco fortissimo. «Voglio tornare a sorridere, lo devo a Susanna». Il dolore p… - ClarabellaBest : RT @storie_italiane: “Ho perso Susanna, ho perso tutto. Anche Edoardo (Vianello) sta malissimo” Wilma Goich si confida con @eleonoradaniele… - angelofavignan : RT @fraversion: il racconto di Wilma Goich è un pugno allo stomaco fortissimo. «Voglio tornare a sorridere, lo devo a Susanna». Il dolore p… - dennismantovan : RT @GiusCandela: Nonna di Gioele e la prima intervista a Wilma Goich. Le due esclusive di #storieitaliane spiegano perché il programma funz… -

Ultime Notizie dalla rete : Wilma Goich Wilma Goich, il dramma della morte della figlia: la disperazione della cantante ViaggiNews.com Wilma Goich, morte della figlia Susanna Vianello/ “Via in un mese: ora c’è il vuoto”

Wilma Goich a Storie Italiane parla per la prima volta della morte della figlia Susanna Vianello: “Non litigavo mai con lei, era una vincente” Wilma Goich ospite di “Storie Italiane” di Eleonora Danie ...

Edoardo Vianello e Susanna, marito e figlia Wilma Goich/ “La morte? Dolore immenso”

Edoardo Vianello e Susanna sono il marito e la figlia di Wilma Goich, la cantante ospite della prima puntata di Storie Italiane su Rai1 Edoardo Vianello e Susanna sono il marito e la figlia di Wilma G ...

Wilma Goich a Storie Italiane parla per la prima volta della morte della figlia Susanna Vianello: “Non litigavo mai con lei, era una vincente” Wilma Goich ospite di “Storie Italiane” di Eleonora Danie ...Edoardo Vianello e Susanna sono il marito e la figlia di Wilma Goich, la cantante ospite della prima puntata di Storie Italiane su Rai1 Edoardo Vianello e Susanna sono il marito e la figlia di Wilma G ...