Willy ucciso a Colleferro, arrestati 4 ragazzi: dopo averlo massacrato sono fuggiti (Di lunedì 7 settembre 2020) Sarebbero quattro i ragazzi arrestati a Colleferro dopo l’uccisione di Willy Monteiro Duarte, morto nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre, in seguito ad una violentissima aggressione. Nonostante avessero cercato di far perdere le proprie tracce subito dopo il pestaggio, sono stati fermati da lì a poco e portati in caserma. Per loro l’accusa di omicidio preterintenzionale in concorso. Leggi anche >> Colleferro omicidio nella notte, morto 21enne in una rissa: chi è la vittima Willy Monteiro morto, fermati quattro ragazzi: appassionati di arti marziali sono Mario Pincarelli, di 22 anni, Francesco Belleggia, di anni 23, Marco e Gabriele Bianchi, rispettivamente di ... Leggi su urbanpost

HuffPostItalia : Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani - LaStampa : Mio figlio Willy, studente e lavoratore modello ucciso in una rissa: “Non ha mai fatto del male a nessuno” - TeresaBellanova : L'altra sera a #Colleferro, provando a sedare una rissa, Willy è stato ucciso, massacrato di botte. Le mie condogli… - e_sorella : RT @HuffPostItalia: Willy ucciso di botte a 21 anni, a Colleferro, perché aveva difeso un amico. Arrestati 4 giovani - tbuccico69 : RT @LaStampa: Mio figlio Willy, studente e lavoratore modello ucciso in una rissa: “Non ha mai fatto del male a nessuno” -

Ultime Notizie dalla rete : Willy ucciso Colleferro, Willy ucciso dopo una rissa. Fornelli e calcio le sue passioni: «Voleva diventare come Totti» Il Messaggero Willy ucciso a Colleferro, arrestati 4 ragazzi: dopo averlo massacrato sono fuggiti

Colleferro, rissa in strada: muore Willy, 21enne, preso a calci e pugni. Quattro arresti

Roma, 6 settembre 2020 - Era intervenuto per difendere un suo compagno di scuola e, per questo affronto, è stato massacrato e ucciso dal gruppo rivale, composto da 4 giovani di età compresa tra 22 e 2 ...