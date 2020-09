Willy e gli eroi che si nascondono in mezzo a noi (Di lunedì 7 settembre 2020) Davide Bartoccini Willy Monteiro Duerte è morto sotto i colpi di un gruppo di bulli che sono caduti in errore due volte: non sono loro i coraggiosi che hanno "menato le mani", sono i codardi di questa brutta storia Definisce Garzanti la parola "eroe": colui che dà prova di straordinario coraggio e abnegazione, sacrificandosi per affermare un ideale. Esso è un buon compendio di ciò che abbiamo appreso nelle ultime ore sulle gesta che hanno portato via da questa terra Willy Monteiro Duarte. Un ragazzo di appena vent'anni che oggi appare su tutti i giornali in un sorriso spontaneo, immortalato chissà quando nella sua vita breve, che lascia spazio a dettagli ininfluenti: ad esempio l'essere romano, di origine capoverdina, residente a Paliano. Ma è dovere di cronaca, e nostro mestiere. Come riportare la ... Leggi su ilgiornale

