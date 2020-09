Werner, sì a Lampard e no a Guardiola: il retroscena prima di accettare il Chelsea (Di lunedì 7 settembre 2020) Timo Werner al Chelsea dopo un lungo corteggiamento di diversi club. L'attaccante tedesco ex Lipsia aveva tanti "ammiratori" ma ha scelto Londra e soprattutto Frank Lampard per il suo futuro. La Bild svela un curioso retroscena sul suo trasferimento e un no illustre detto persino a Guardiola.Werner: no al Manchester City e a Guardiolacaption id="attachment 998851" align="alignnone" width="467" Werner (twitter Werner)/captionLo ha sempre detto anche il diretto interessato. Il Chelsea di Lampard si adatta meglio al suo stile di gioco e lo stesso tecnico ha in mente una posizione e un ruolo che gli permetterà di fare davvero bene. Cosa che, evidentemente, non gli sarebbe stata garantita altrove. ... Leggi su itasportpress

zazoomblog : Werner sì a Lampard e no a Guardiola: il retroscena prima di accettare il Chelsea - #Werner #Lampard #Guardiola: - ItaSportPress : Werner, sì a Lampard e no a Guardiola: il retroscena prima di accettare il Chelsea - - futboldmt : RT @WidePlaymakerV3: Sjdjjdjdkdkkdk Werner left Pep on voicemail for Lampard???? - vvsghoul : RT @WidePlaymakerV3: Sjdjjdjdkdkkdk Werner left Pep on voicemail for Lampard???? - yxssufagain : RT @WidePlaymakerV3: Sjdjjdjdkdkkdk Werner left Pep on voicemail for Lampard???? -

Ultime Notizie dalla rete : Werner Lampard Werner, sì a Lampard e no a Guardiola: il retroscena prima di accettare il Chelsea ItaSportPress Werner, sì a Lampard e no a Guardiola: il retroscena prima di accettare il Chelsea

Lo ha sempre detto anche il diretto interessato. Il Chelsea di Lampard si adatta meglio al suo stile di gioco e lo stesso tecnico ha in mente una posizione e un ruolo che gli permetterà di fare davver ...

Chelsea: Giroud potrebbe ancora lasciare i Blues

Olivier Giroud, vecchio obiettivo di mercato di Lazio e Inter, ha accettato il rinnovo contrattuale con il Chelsea, ma dopo l’acquisto da parte dei londinesi dell’attaccante tedesco Timo Werner ecco s ...

Lo ha sempre detto anche il diretto interessato. Il Chelsea di Lampard si adatta meglio al suo stile di gioco e lo stesso tecnico ha in mente una posizione e un ruolo che gli permetterà di fare davver ...Olivier Giroud, vecchio obiettivo di mercato di Lazio e Inter, ha accettato il rinnovo contrattuale con il Chelsea, ma dopo l’acquisto da parte dei londinesi dell’attaccante tedesco Timo Werner ecco s ...