Votare fuori dalle scuole si può. Ecco dove lo fanno

Il numero, rispetto al totale dei seggi, è esiguo, ma è il segno che almeno parte d'Italia ha pensato a come evitare che i ragazzi perdano giorni di lezione perché le loro scuole sono sedi di seggio. Sono 185 i Comuni che hanno individuato sedi extrascolastiche dove far svolgere il voto del 20 e 21 settembre per Referendum, Regionali e Comunali.

