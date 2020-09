Vite al Limite, Erica Wall: il cambiamento devastante, pesava 300Kg (Di lunedì 7 settembre 2020) Vite al Limite racconta le esperienze di persone con difficoltà legate al peso. La storia di Erica Wall è toccante e oggi lei appare molto diversa. Vite al Limite, il programma che va in onda su RealTime, si occupa di persone che hanno problemi di obesità patologica. Erica Wall è una delle pazienti della quinta … Leggi su viagginews

Stasera_in_TV : REAL TIME: (21:20) Vite al limite: e poi - David, Benji ed Erica (Docureality) #StaseraInTV 07/09/2020 #PrimaSerata #viteallimite:epoi-david - zazoomblog : David Vite al limite e poi: l’incredibile risultato dell’uomo - #David #limite #l’incredibile - zazoomblog : Erica Vite al limite è morta? Tanta paura per la donna - #Erica #limite #morta? #Tanta #paura - scvrpjon : Breve storia triste: LA BILANCIA MI ODIA, vabbé si vede che sono destinata a vite al limite - puciotta : RT @sca_moni: RAGA STO MORENDO, SEMBRA UNO DI QUEI PROGRAMMI DI REAL TIME TIPO VITE AL LIMITE #uominiedonne -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite

Erica è una delle protagoniste della trasmissione Vite al limite: e poi, in onda questa sera su Real Time. Scopriamo insieme se la donna è ancora viva. Erica è una delle pazienti che si è sottoposta a ...In onda questa sera su Real Time una nuova puntata di Vite al limite e poi, in cui scopriremo da vicino il percorso di David e come sta adesso. Quest’oggi la puntata che andrà in onda stasera sul ...