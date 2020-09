Vite al Limite, Brianne Dias pesava 335 kg: la trasformazione incredibile (Di lunedì 7 settembre 2020) Tra le protagoniste del programma Vite al Limite si ricorda Brianne Dias che era arrivata a pesare 335 kg. Ecco come è diventata. Brianne Dias a Vite al Limite Le storie dei protagonisti di Vite al Limite finiscono per appassionare il pubblico a casa che, a distanza di anni, si chiede che fine abbiano fatto. … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

paromatta : @IoSonoColui @depi_depi74 @caporix @Bukaniere @RoxdcIT @AerariumL @claudia_gln @RobertoHusky49 @Fa_fanculo… - riddick772 : Il disclaimer sul pubblico sensibile andrebbe qui, non su Vite al Limite #90giorniperinnamorarsi - IBeefsquatch : @poppins79 Hai ragione. Innanzitutto, si sieda e mantenga la calma; quello che ho da dire non sarà facile. Ecco, ve… - IBeefsquatch : Gente, domani sera Vite al limite e poi in prima TV #90GiorniPerInnamorarsi - delreysangel : @lelasense Ma veramente, erano stupende. Per quanto mi riguarda, più belle di lei che oltre a fare bodyshaming è fa… -