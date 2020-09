Violazione degli obblighi, sorvegliato speciale arrestato due volte in tre giorni (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBattipaglia (Sa) – Nella serata di ieri i Carabinieri della Stazione di Montecorvino Rovella (SA), hanno tratto in arresto nella flagranza del reato in titolo, D.V.M. (classe 1980), pregiudicato del luogo gravato da una condanna per associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio, in atto sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di anni quattro. Il comandante della Stazione Carabinieri di Montecorvino Rovella, libero dal servizio, sorprendeva il sorvegliato speciale nella pubblica via nel mentre si associava, per l’ennesima volta ad altro pregiudicato del luogo, pure sottoposto alla misure di prevenzione dell’Avviso orale, così violando la ... Leggi su anteprima24

