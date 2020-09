Vincenzo De Luca è indagato per falso e truffa (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania, risulta indagato dalla Procura di Napoli per falso e truffa in merito alla nomina di quattro vigili urbani di Salerno a ruoli di responsabilità nella Segreteria del Presidente della Giunta regionale.L'inchiesta ha preso il via in seguito a un incidente stradale avvenuto il 15 settembre 2017. Una ragazza di 22 anni alla guida di uno scooter fu investita dall'auto di De Luca che viaggiava in senso opposto rispetto a quello consueto. Lo poteva fare perché previsto da un'ordinanza del Comune del 2008 per i "veicoli forze di polizia". Quell'ordinanza risale proprio al periodo in cui De Luca era sindaco di Salerno. In occasione di quell'incidente si è scoperto che alla guida dell'auto c'era Claudio ... Leggi su blogo

