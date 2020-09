Villaricca, ci sono 11 nuovi contagiati: il bilancio sale a 23 positivi (Di lunedì 7 settembre 2020) Villaricca. Undici nuovi contagiati a Villaricca. Il bilancio sale a 23 contagiati complessivi, di cui 1 ospedalizzato e 22 in isolamento domiciliare. Si tratta in larga parte di contagi familiari. Ad annunciarlo è il primo cittadino Rosaria Punzo. “Un drammatico ritorno dalle vacanze che purtroppo nessuno poteva gestirne gli effetti; combattiamo, come spesso ripeto, un … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca sono Villaricca, ci sono 11 nuovi contagiati: il bilancio sale a 23 positivi Teleclubitalia Melito, Marano Mugnano e Villaricca: 341 persone controllate nel maxi blitz dell’Arma

Prosegue il contrasto all’illegalità diffusa da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Particolare attenzione è stata concentrata lungo la Circumvallazione esterna di Napoli, nei tra ...

