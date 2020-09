Villa Inferno, la testimonianza-chiave: cosa viene mostrato nei video (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Inferno bolognese ormai è stato scoperchiato, e i demoni non la smettono di uscire dalla pentola. Continua l’indagine su Villa Inferno che ha portato a 8 indagati per reati legati a droga e prostituzione minorile, e se da una parte l’indagato-vip, Luca Cavazza, rimanda le accuse al mittente, i testimoni fanno emergere dettagli sempre nuovi e, con loro, una novità: Villa Inferno potrebbe non essere l’unico luogo di orge e festini del bolognese. L’indagato parla dei festini a Bologna Sarebbero diverse le residenze dell’Inferno: in città, a Bologna, le case in cui nascevano festini, orge e party a base di cocaina e minorenni sono numerose, a quanto pare estranee alla persona di Bacci e, forse, legate tutte ad un locale ... Leggi su thesocialpost

Corriere : Villa Inferno, nei festini con minorenni 30 nomi della «Bologna bene» - HuffPostItalia : 'Cavazza mi invitò a seguirlo, così ho scoperto Villa Inferno. Sapevo ci saremmo fatti una 'fattanza' - HuffPostItalia : Dentro 'Villa Inferno'. Festini con minori, sesso e droga. Arrestato candidato leghista - rep_bologna : 'Villa Inferno', nel passato della minorenne i compagni bulli e gli abusi sessuali [di GIUSEPPE BALDESSARRO] [aggio… - franco_dimuro : RT @AndFranchini: #VillaInferno a #Bologna, nei festini con minorenni 30 nomi della Bologna bene - -