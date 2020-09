“Vietare il kebab come le leggi razziali”. La nuova crociata del partigiano Berizzi (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set – Il prode Paolo Berizzi, dopo la clamorosa figuraccia su Verona, non demorde, e anzi ha già trovato la nuova frontiera dell’eterna lotta al «fascismo»: la difesa del kebab. So bene che, detta così, suona come una barzelletta. Ma il problema è che, quando si tratta di Berizzi, tutto finisce necessariamente in farsa. In questo caso, tutto nasce da un nuovo piano per il rilancio del centro storico di Vicenza, fortemente voluto dalla giunta guidata dal centrodestra. Il senso dell’operazione è quello di impedire, ad esempio, che in piazza dei Signori, magari accanto alla Basilica Palladiana, venga aperto un centro massaggi, un sexy shop, un internet point, un negozio di vestiti usati o un fast food, come appunto un ... Leggi su ilprimatonazionale

