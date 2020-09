Vidal all'Inter, ci siamo: oggi incontro decisivo a Barcellona (Di lunedì 7 settembre 2020) MILANO - Aleksándar Kolárov sbarcherà oggi pomeriggio a Milano e domani mattina sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all' Inter . Ieri sera l'ormai ex giocatore ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : Conte lo aspetta all'Inter ? Vidal 'chiama' la Juve ?? - tancredipalmeri : BOMBA! La Juventus ha raggiunto un accordo con Suarez sullo stipendio: 12m€ all’anno così divisi: I dettagli: - internewsit : Vidal, ecco quanto guadagnerà all'Inter! Il cileno rimpolpa il monte ingaggi - - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Oggi il summit per sbloccare Vidal all'Inter: biennale da 6 milioni più opzione sulla terza - sportli26181512 : Vidal all'#Inter, ci siamo: oggi incontro decisivo a Barcellona: Con il centrocampista raggiunto l’accordo: biennal… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal all

MILANO - Aleksándar Kolárov sbarcherà oggi pomeriggio a Milano e domani mattina sosterrà le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Ieri sera l'ormai ex giocatore della ...Testa a testa scudetto Juve-Inter con Atalanta, Lazio, Roma, Napoli, Milan in lotta per la Champions. A due settimane dall'avvio della serie A a porte chiuse, con l'incubo covid che non scema, il merc ...