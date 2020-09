Viale Marconi, ricorso Eni blocca lavori preferenziale: cantieri forse nel 2021 (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma – La corsia preferenziale su Viale Marconi, destinata in un primo momento e con una spesa di circa 5 milioni a ospitare gli autobus, ma che in un futuro non troppo lontano sara’ dedicata ai tram, si fara’. Attualmente pero’ il progetto e’ bloccato dall’Eni, che ha prima fatto ricorso al Tar e poi ottenuto una sospensiva dal Consiglio di Stato. L’iter del progetto e’ stato oggetto, questa mattina, di una seduta ‘dedicata’ della commissione Mobilita’ del Comune di Roma, riunita in videoconferenza. L’intervento, dunque, al momento e’ sospeso perche’, ha spiegato Alessandro Fuschiotto, dell’agenzia Roma servizi per la Mobilita’, “a gara fatta Eni ha fatto ricorso al Tar per i problemi ... Leggi su romadailynews

LuceverdeRoma : ????#Roma #lavori - Viale Guglielmo Marconi si rallenta tra Piazzale Tommaso Edison e Via Salvatore Pincherle > Eur #luceverde #Lazio - Vale_ASR_98 : Io da appassionato di Formula 1 mi diverto a fare i drift sull'Olimpica e ad andare a 150 a Viale Marconi - romamobilita : Traffico rallentato su via Ostiense, tra piazzale Ostiense e viale Marconi. - roma_trasporti : #TrasportiRoma #Atac - RTN_24 : Per intervento Vigili del Fuoco in lungotevere degli Inventori, la #Linea128 devia viale Marconi-piazza della Radio… -

Ultime Notizie dalla rete : Viale Marconi Viale Marconi, ricorso Eni blocca lavori preferenziale: cantieri forse nel 2021 RomaDailyNews Disponibilità ridotta delle sorgenti: ancora disagi in diversi comuni irpini

Ancora disagi in Irpinia: l’Alto Calore comunica che, stante la situazione di disponibilità ridotta delle sorgenti, nonché i forti assorbimenti idrici ai serbatoi comunali, dalle ore 22 di oggi, luned ...

Mura Urbiche di Cartoceto, arriva importante contributo per la progettazione esecutiva

CARTOCETO – Una buona nuova per il Comune di Cartoceto che si vede riconosciuti ben 87.500 euro per rendere esecutivi i tre progetti definitivi relativi agli interventi di messa in sicurezza, consolid ...

Ancora disagi in Irpinia: l’Alto Calore comunica che, stante la situazione di disponibilità ridotta delle sorgenti, nonché i forti assorbimenti idrici ai serbatoi comunali, dalle ore 22 di oggi, luned ...CARTOCETO – Una buona nuova per il Comune di Cartoceto che si vede riconosciuti ben 87.500 euro per rendere esecutivi i tre progetti definitivi relativi agli interventi di messa in sicurezza, consolid ...