“Vi prego basta | non respiro più” | la testimonianza di una donna che ha visto morire Willy

“Vi prego basta, non respiro più”: la testimonianza di una donna che ha visto morire Willy (Di lunedì 7 settembre 2020) Hanno smesso di picchiarlo solo quando Willy ormai non respirava più. Iniziano ad emergere nuovi particolari sul pestaggio mortale in cui è rimasto coinvolto Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo), il 21enne italo-capoverdiano ucciso da un gruppo di 4 ragazzi a Colleferro. In base al racconto di alcuni testimoni, la furia con cui è stato picchiato Willy è stata inarrestabile e sconvolgente. È morto massacrato da calci alla testa, ginocchiate allo sterno, pugni ai fianchi. Una donna che abita vicino a dove è accaduta la tragedia racconta: “Non dimenticherò mai le grida di quel ragazzino. Diceva ‘basta, vi prego, basta, non respiro più’. Povera creatura. Quelli erano dei ... Leggi su tpi

