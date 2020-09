Venezia, marocchino cerca di stuprare senzatetto 73enne e poi la deruba (Di lunedì 7 settembre 2020) Venezia, 7 set – Una drammatica vicenda all’insegna del degrado e della povertà avvenuta ieri nei dintorni della stazione di Venezia. Il triste episodio vede come protagonisti un 34enne immigrato marocchino nei panni del carnefice, mentre la vittima è una senzatetto dell’est Europa di 73 anni. Stando a quanto riportato dal Gazzettino l’immigrato – senza fissa dimora e con vari precedenti penali (tra cui stupefacenti, resistenza, danneggiamento, violazione delle norme sull’immigrazione clandestina) – avrebbe cercato di violentare l’anziana clochard e poi di rapinarla dei suoi pochi averi. Dopo l’aggressione l’uomo ha cercato di sottrarsi agli agenti che si erano messi sulle sue tracce nascondendosi in una casa ... Leggi su ilprimatonazionale

