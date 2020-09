Venezia 77, Lotte Verbeek: «Il mio sogno? Lavorare con Sorrentino» (Di lunedì 7 settembre 2020) Ha gli stessi capelli, la stessa grazia e quella carnagione lunare che la arricchisce di fascino. Lotte Verbeek di persona ricorda moltissimo Jessica Chastain, e forse non è un caso che sia stata scelta proprio lei come protagonista del film The Book of Vision di Carlo Hintermann, prodotto tra gli altri proprio da Terrence Malick (che diresse la Chastain in The Tree of Life), presentato in anteprima alla 77 Mostra del cinema di Venezia. Nell’opera, visionaria e poeticamente ambientalista, l’attrice olandese lanciata undici anni fa dal film Nothing Personal interpreta due donne: la dottoressa Eva nel presente, e l’elegante dama Elizabeth von Ouerbach nel passato. O meglio, quel passato trasfigurato nel Libro delle Visioni del titolo, scritto a mano da un medico prussiano diversi secoli prima. Leggi su vanityfair

LotteVerbeekITA : #INTERVISTA ? 'È il momento per provare a essere un po' filosofi' #LotteVerbeek e Hintermann su #TheBookOfVision:… - nuova_venezia : Addio a Nerone Piccolo, simbolo delle lotte operaie. Fu dato morto da L’Unità - theborgiasITA : RT @LotteVerbeekITA: #INTERVISTA ? 'Torno a casa per rinascere' parola di @lotteverbeek1 che a Venezia celebra l'inizio di una nuova era.… - LotteVerbeekITA : #INTERVISTA ? 'Torno a casa per rinascere' parola di @lotteverbeek1 che a Venezia celebra l'inizio di una nuova era… - claudiaforna : RT @corriereveneto: #Venezia77, alla Mostra del Cinema Greta Thunberg collegata dalla ricreazione: «Un errore aver fermato le lotte sul cli… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Lotte Venezia 77, Lotte Verbeek: «Il mio sogno? Lavorare con Sorrentino» Vanity Fair Italia Venezia 77, Lotte Verbeek: «Il mio sogno? Lavorare con Sorrentino»

L'attrice olandese - stessi capelli e stessa grazia di Jessica Chastain - in «The Book of Vision» di Carlo Hintermann intepreta due donne: «In fondo tutte abbiamo tante donne dentro di noi. Anche perc ...

Dal collier di Vanessa Incontrada alla parure di Rocio Munoz Morales. Tutti i gioielli del Festival di Venezia

Non solo trucco e capelli impeccabili e abiti d'alta moda. Sul red carpet della 77° Mostra del Cinema di Venezia brillano gioielli mozzafiato. Vanessa Incontrada ha indossato una collana con orecchini ...

L'attrice olandese - stessi capelli e stessa grazia di Jessica Chastain - in «The Book of Vision» di Carlo Hintermann intepreta due donne: «In fondo tutte abbiamo tante donne dentro di noi. Anche perc ...Non solo trucco e capelli impeccabili e abiti d'alta moda. Sul red carpet della 77° Mostra del Cinema di Venezia brillano gioielli mozzafiato. Vanessa Incontrada ha indossato una collana con orecchini ...