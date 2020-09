Vanity Fair Stage al Festival del cinema di Venezia (Di lunedì 7 settembre 2020) Vanity Fair anche in occasione della 77° Mostra Internazionale del cinema di Venezia si conferma un vero e proprio palcoscenico per raccontare le storie dei protagonisti del cinema e lo fa insieme a Campari, Main Sponsor della Mostra per il terzo anno consecutivo, che in questa edizione presenterà una serie di appuntamenti con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra l’esperienza dei talenti già affermati e la visione innovativa dei più giovani. Per celebrare i giovani talenti di questo affascinante mondo, Juju Di Domenico, Rocco Fasano e Riccardo Mandolini saranno i protagonisti di tre Vanity Fair Stage digitali: il format creato per coinvolgere in prima persona gli artisti che ogni settimana popolano le pagine del ... Leggi su gqitalia

mgiovi_MaiSolo : 'Bisogna aspettare che la situazione sia calma, che la gente non abbia più paura.' #ErmalMeta a Vanity Fair. Noi… - freelikewave : RT @meta_moro: Le parole di Ermal a Vanity Fair: 'L’unico modo è riappropriarci dei palchi e dei concerti, ma per farlo bisogna aspettare c… - ElisabethWolf84 : RT @meta_moro: Le parole di Ermal a Vanity Fair: 'L’unico modo è riappropriarci dei palchi e dei concerti, ma per farlo bisogna aspettare c… - terry_mian : RT @meta_moro: Le parole di Ermal a Vanity Fair: 'L’unico modo è riappropriarci dei palchi e dei concerti, ma per farlo bisogna aspettare c… - ArishAlter : RT @kkeri__: Ermal a Vanity Fair ?? Sono super d'accordo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vanity Fair Luna di Miele, un romanzo per Vanity Fair 13ª puntata Vanity Fair.it Vasco Rossi stupisce, la dolce dedica per il compleanno della moglie Laura: "Era perfetta per me"

Sempre schivo e restio a parlare della sua vita privata, oggi Vasco Rossi ha cambiato direzione e, riprendendo un’intervista rilasciata a “Vanity Fair“, ha voluto dedicare parole piene di amore a sua ...

Bianca Arrivabene: 30 anni di bellezza

Con Venezia non è stato un colpo di fulmine: la nobildonna, vicepresidente di Christie’s e ambassador della città, racconta la sua lunga storia d’amore Questo articolo è stato pubblicato sul numero 36 ...

Sempre schivo e restio a parlare della sua vita privata, oggi Vasco Rossi ha cambiato direzione e, riprendendo un’intervista rilasciata a “Vanity Fair“, ha voluto dedicare parole piene di amore a sua ...Con Venezia non è stato un colpo di fulmine: la nobildonna, vicepresidente di Christie’s e ambassador della città, racconta la sua lunga storia d’amore Questo articolo è stato pubblicato sul numero 36 ...