Valentina Ferragni accende Portofino, che incedere nella sfilata: «Una musa, altro che grassa» (Di lunedì 7 settembre 2020) accende la cittadina ligure di passione Valentina Ferragni che, sulle note di I found my love in Portofino, regala ad Instagram una sfilata degna delle migliori passerelle. Non ha bisogno di pubblico e applausi la sorellina di Chiara, travolgente nel suo incedere elegante e sensuale. Vittima di body shaming, Valentina risponde sempre più spesso con i fatti a quanti, per invidia o cattiveria, riversano le loro critiche sotto i post social dell’influencer cremonese. Che intanto vanta un seguito di 3 milioni e 600 mila followers. Leggi anche >> Martina Colombari, gli ultimi bagni le valgono l’appellativo di “Dea del mare”: «Fantastica ventenne» Valentina Ferragni Instagram: ... Leggi su urbanpost

