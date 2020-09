Valentina Autiero carenza d’affetto | Esigenza importante fuori Uomini e Donne (Di lunedì 7 settembre 2020) Per Valentina Autiero una nuova stagione di Uomini e Donne è alle porte. Tuttavia, a giudicare dalle prime anticipazioni delle registrazioni circolate sul web, l’inizio non è stato dei migliori per la dama di Anzio. Infatti, da quanto si è saputo, Valentina Autiero sta vedendo sfumare un altro sogno e, perciò, potrebbe soffrire di carenza d’affetto in questi giorni. A dichiararlo è stata la stessa dama attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram. “In questo momento avrei bisogno di un abbraccio, di quelli che ti soffocano, che ti scaldano troppo, di quelli che alleviano i problemi e le delusioni perché per un attimo ti fanno dimenticare anche come ti chiami”. Con queste parole forti ... Leggi su giornal

