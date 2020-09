Vaccino anti Covid, fabbriche già in moto: prime dosi pronte a novembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Vaccino anti Covid, prime dosi pronte a novembre Le prime dosi di Vaccino contro il Covid di Oxford, affidato alla produzione dell’anglo-svedese AstraZeneca, dovrebbero essere messe in commercio a novembre. Molti dettagli “dipenderanno dai risultati della fase tre delle sperimentazioni, quella conclusiva”, ha dichiarato a Repubblica Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza, ma le prime due fasi sono state abbastanza promettenti. Tanto da indurre il ministro Speranza ad annunciarne l’arrivo entro l’anno. Il Vaccino, il più avanzato e promettente, sarà distribuito prima agli ... Leggi su tpi

