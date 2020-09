Usa, altra notte di scontri a Portland: sono 59 gli arresti (Di lunedì 7 settembre 2020) Non si arrestano le proteste contro la “Police Brutality” negli Usa. Un’altra notte di scontri ha colpito Portland, con i poliziotti che compiono 59 arresti. Continuano le proteste della Black Lives Matter in Usa. Dalla morte di George Floyd, la comunità afroamericana ha deciso di scendere in piazza per manifestare contro la brutalità della polizia. … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Usa altra Arriva dagli Usa un'altra epidemia: migliaia di morti per mancanza di senso Il Sole 24 ORE La foca monaca non è tornata in Sardegna. L’esperto: “I resti di Cala Gonone non sono i suoi”

Poteva essere il grande ritorno, ma gli esperti hanno spento ogni entusiasmo. La foca monaca continua a non abitare il mare di Sardegna da almeno 50 anni: i resti ritrovati qualche giorno fa in una sp ...

Usa, Chloe muore a 15 anni dopo aver assunto massicce dosi di farmaci per una sfida su TikTok

Doveva essere uno scherzo una di quelle sfide che nascono per divertimento sui social ma in un attimo il gioco si è trasformato in tragedia per una ragazza statunitense di soli 15 anni Chloe Phillips, ...

