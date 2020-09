Uomo carbonizzato nell'Alessandrino: confessa il figlio 23enne (Di lunedì 7 settembre 2020) AGI - La polizia di Casale Monferrato ha fermato il figlio di Paolo Beccuti, l'Uomo di 61 anni trovato carbonizzato in una villetta della cittadina dell'Alessandrino. Da quanto si apprende Guglielmo, 23 anni, avrebbe confessato il delitto ma non è ancora chiaro il movente. Dopo l'omicidio il ragazzo era fuggito ma è stato rintracciato dalle forze dell'ordine. Ora è accusato di omicidio e distruzione di cadavere. Leggi su agi

