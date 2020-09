Uomini e Donne, è scontro Gemma-Sirius: "Ti sei fatto confortare", "Voglio spiegare" (Di lunedì 7 settembre 2020) Gemma Galgani si guarda allo specchio. A Uomini e Donne ha un volto nuovo. Piange. “Un momento dedicato a me stessa. Gemma è pronta per vedersi dopo tutta una vita”, dice. Si specchia, ma da casa nessuno vede nulla. Poi arriva in studio. Tina inveisce di brutto. “Ho un'età che non corrisponde al mio carattere, sono giovanile”, si difende Gemma. E Tina replica: “Settant'anni avevi e li stessi hai. Quando ridi sembri The mask. Sei uscita con un ragazzo più giovane di 50 anni e sei andata a fare il lifting”. Invece Sperti difende Gemma: “Per me stai benissimo”. Poi Maria De Filippi parla di Sirius. “Sembravamo due turisti in giro per Roma. Sono ... Leggi su liberoquotidiano

