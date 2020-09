Uomini e Donne, Gemma Galgani smaschera Sirius: "Lui e Valentina Autiero si sono sempre scambiati dei messaggi" (Di lunedì 7 settembre 2020) Gemma e Sirius tornano in studio e raccontano la verità sulla fine della loro frequentazione. Leggi su comingsoon

elenabonetti : Nessuno può separare @TeresaBellanova dalla sua Puglia, è la terra che l'ha resa una donna fiera e tenace. È il suo… - nzingaretti : Solidarietà a @ellyesse. Il sessismo è una brutta bestia, come la stupidità degli uomini che insultano e offendono le donne - GiovanniToti : Notte di allerta in #Liguria ma in Protezione Civile, dove sto monitorando la situazione, mi hanno fatto spegnere l… - dyohuwu : RT @daanmargot: Curioso che si dica sempre così alle donne ma mai agli uomini 'se continui con queste stronzate misogine non troverai mai u… - bibibibabap : RT @SteMicDM: Cazzo ce frega del COVID, di un ragazzo ammazzato di botte dai fasci, che tra poco cominciano le scuole nel pieno panico nor… -