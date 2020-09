Università, Manfredi: “Io fantasma? Salvini male informato. Atenei al lavoro su esami in presenza” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Io fantasma? Penso che Salvini non sia ben informato di quello che sta succedendo. È chiaro che ci troviamo in una fase di campagna elettorale”, così il ministro dell’Università Gaetano Manfredi, a Napoli per un incontro al Museo archeologico nazionale, rispondendo ai cronisti in merito alle dichiarazioni del leader della Lega Matteo Salvini che ha definito “fantasmi” il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e lo stesso Manfredi. Il titolare del dicastero ha poi parlato dell’avvio del nuovo anno accademico, in primis dei test di ammissione che si sono svolti pochi giorni fa “avvenuti in maniera regolare”. “Le università stanno lavorando molto bene sugli esami in presenza – ... Leggi su ilfattoquotidiano

