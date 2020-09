Un'Italia maiuscola batte l'Olanda 1-0 e vola in testa al girone Ansia per Zaniolo (Di lunedì 7 settembre 2020) Un colpo di testa di Barella nel minuto di recupoero del primo tempo ha dato all'Italia di Mancini una meritatissima vittoria in Olanda, nella Crujiff Arena. Gli azzurri hanno dominato per larghi ... Leggi su leggo

camuffa : Conte : 135.000 morti Covid in Italia ? Coretto conferma e ribadisce e il simpatico #padellaro annuisce e lascia… - camuffa : @FQLive @GuidoCrosetto @GiuseppeConteIT Conte : 135.000 morti Covid in Italia ? Coretto conferma e ribadisce e il… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia maiuscola Un'Italia maiuscola batte l'Olanda 1-0 e vola in testa al girone. Ansia per Zaniolo Il Messaggero Locatelli, debutto da sogno con l'Italia: classe e calma da veterano

Manuel Locatelli ha giocato oggi la sua prima partita con la Nazionale maggiore. Si è rivelato uno dei migliori: "Il momento più bello per me". Manuel Locatelli ha oggi compiuto un passo importante ne ...

Un'Italia maiuscola batte l'Olanda 1-0 e vola in testa al girone. Ansia per Zaniolo

Un colpo di testa di Barella nel minuto di recupoero del primo tempo ha dato all'Italia di Mancini una meritatissima vittoria in Olanda, nella Crujiff Arena. Gli azzurri hanno dominato per larghi trat ...

Manuel Locatelli ha giocato oggi la sua prima partita con la Nazionale maggiore. Si è rivelato uno dei migliori: "Il momento più bello per me". Manuel Locatelli ha oggi compiuto un passo importante ne ...Un colpo di testa di Barella nel minuto di recupoero del primo tempo ha dato all'Italia di Mancini una meritatissima vittoria in Olanda, nella Crujiff Arena. Gli azzurri hanno dominato per larghi trat ...