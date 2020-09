Unione Musicisti e Artisti Italiani, con la musica contro lo psicodramma del Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) Circa 150 persone nel rigido rispetto delle norme anti-Covid, hanno assistito a “Tango-Borges”, spettacolo inaugurale della quinta edizione di Passione musica, la prima rassegna di musica nei teatri a prendere il via a Napoli. “Con questo atto di coraggio, che ha avuto riscontro sia in termini Artistici che di presenze – sottolinea Franco Branco, presidente dell’Unione Musicisti e Artisti Italiani, che ha promosso la Stagione al Teatro Salvo d’Acquisto – stiamo facendo lavorare oltre venti Artisti per ogni spettacolo. E questo è fondamentale per la sopravvivenza di settori, quali quelli teatrale e della musica dal vivo, che stanno attraversando una ... Leggi su ildenaro

