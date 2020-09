UniCredit e Bei, 200 milioni alle Pmi per fronteggiare l’emergenza Covid (Di lunedì 7 settembre 2020) UniCredit e Banca europea per gli investimenti (Bei) mettono a disposizione nuove risorse per stimolare la ripresa dell’economia colpita dagli effetti della pandemia. Un accordo appena siglato prevede infatti risorse per 200 milioni di euro messi a disposizione di UniCredit da Bei e dedicati a Pmi (imprese fino a 250 dipendenti) e Midcap (fino a 3 mila dipendenti). La nuova linea di credito, finalizzata a fronteggiare l’emergenza in corso, prevede sia il finanziamento di nuovi progetti d’investimento, con durata massima di cinque anni, che la copertura del fabbisogno di capitale circolante, in considerazione della fase eccezionale che il tessuto economico italiano sta vivendo. Gli interventi sono destinati ad aziende localizzate in tutta Italia e attive in tutti i settori produttivi: agricoltura, ... Leggi su ildenaro

UniCredit_PR : #UniCredit4Business: un accordo appena siglato prevede risorse per 200 milioni di euro messi a disposizione di… - CorriereCitta : UniCredit e Bei, 200 mln per Pmi e Midcap italiane - gralbertazzi : RT @reuters_italia: UniCredit e Bei mettono a disposizione 200 mln per pmi e midcap contro emergenza Covid - Ca_Lato : RT @reuters_italia: UniCredit e Bei mettono a disposizione 200 mln per pmi e midcap contro emergenza Covid - PolimericaNews : RT @reuters_italia: UniCredit e Bei mettono a disposizione 200 mln per pmi e midcap contro emergenza Covid -