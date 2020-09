Una vita, anticipazioni 9 settembre 2020: Genoveva ritirerà le accuse contro Liberto? (Di lunedì 7 settembre 2020) Mercoledì 9 settembre andrà in onda un nuovo appuntamento pomeridiano con Una vita. I telespettatori potranno seguire gli sviluppi del caso di Liberto, il quale dovrà difendersi dalle accuse di abuso mosse da Genoveva. Il processo sarà alle porte e Felipe, quale suo difensore, cercherà in tutti i modi di dar ritirare la denuncia a suo carico, cercando di convincere la Salmeron a raccontare tutta la verità su quanto realmente accaduto con il marito di Rosina. Felipe riuscirà nell’impresa? Intanto tra Genoveva e Alfredo i rapporti saranno sempre più tesi. anticipazioni Una vita: Genoveva ritirerà la denuncia contro Liberto? Nel corso del ... Leggi su tutto.tv

