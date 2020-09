Una Vita, 7 settembre 2020: anticipazioni puntata di oggi. Liberto scarcerato ma lontano da Rosina (Di lunedì 7 settembre 2020) Una Vita, 7 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5 Una Vita, 7 settembre 2020: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10. Genoveva è tornata a Calle Acacias per un motivo: vendicare la morte di Samuel. Ecco quindi, che ha rovinato in primis la Vita dell’ex migliore amico dell’Alday, Liberto. Lo ha sedotto e lo ha accusato di stupro, in complicità con il marito Alfredo. Rosina, se dopo un primo momento di forte rabbia e delusione, si era convinta a lasciar spiegare suo marito, così da farle capire di essere stato vittima di un ... Leggi su zon

