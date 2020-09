Una tecnologia italiana migliora performance muscolari (Di lunedì 7 settembre 2020) Roma, 7 set. (Adnkronos Salute) – Una recente pubblicazione sul ‘Journal of Sports Medicine and Physical Fitness’ e su PubMed conferma i benefici della nanotecnologia italiana Taopatch, dispositivo di origine trevigiana. Lo studio è stato effettuato da un team di professionisti su 18 atleti (7 femmine e 11 maschi) con un’età media di 23,8 anni, con l’obiettivo di verificare la relazione tra occlusione e forza – spiega una nota – monitorando l’evoluzione delle performance muscolari in seguito all’applicazione di bite e del dispositivo nanotecnologico Taopatch. I risultati “confermano il miglioramento delle prestazioni muscolari, l’equilibrio dell’articolazione temporo-mandibolare con ... Leggi su calcioweb.eu

