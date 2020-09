Una pezza di Lundini, anticipazioni puntata 7 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) Inizialmente previsto a luglio, debutta stasera alle 23.30 su Rai2 Una pezza di Lundini, un nuovo programma nel quale il comico Valerio Lundini vestirà i panni del "conduttore di riserva" qualora una trasmissione originariamente prevista in palinsesto dovesse saltare. TvBlog seguirà in liveblogging la prima puntata.Ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Stand By Me, la rete di Ludovico Di Meo dimostra invece di puntare molto sul comedy show del comico romano classe 1986, piazzandolo in palinsesto in seconda serata per 25 minuti dal lunedì al venerdì. In quella fascia oraria c'era già stato l'anno scorso Battute?, sempre ideato da Benincasa, che dopo un inizio incerto puntata dopo puntata si è rivelato un piccolo cult ... Leggi su blogo

OssesSonya : @HAnnalisaH Per la serie: metterci una pezza con poesia ?? - toysblogit : Una pezza di Lundini, anticipazioni puntata 7 settembre 2020 - Cartoline2 : CDB Cartoline per tutti i gusti: Cartolina ???????? BUON #LUNEDI' a tutti i miei Carissimi Amici e una Felicissima Gior… - sosadbuttrue__ : magari sono asintomatica e devo fare altri 14 giorni di quarantena, in cui mi ridurrò di nuovo una pezza come nella scorsa - rubyrosehbs_ : RT @jasminehbsgdr: MI HANNO RAPITO RUBY SE INCROCIATE UNA PEZZA DI FREGNA CHE HA TUTTA L'ARIA DI UNA BAMBOLINA SPERDUTA, CONTATTATEMI. -

Ultime Notizie dalla rete : Una pezza La ciclabile barzelletta? Una pezza dai Comuni Brescia Oggi Nel vento di Velch, dove l'arte sposa il tempo

Inaugurata In terra di Vulci, scultura contemporanea dentro e fuori le mura. Una rassegna itinerante con la partecipazione di nove artisti: ormai un classico della Maremma laziale, fino al 13 settembr ...

Vettel: "Ci manca velocità e aderenza in ingresso curva"

Il tedesco ha chiuso fuori dalla top ten con il 12° tempo ed è stato autore anche di un innocuo testacoda. Seb lamenta non solo mancanza di velocità massima, ma anche di grip in ingresso curva. L’ulti ...

Inaugurata In terra di Vulci, scultura contemporanea dentro e fuori le mura. Una rassegna itinerante con la partecipazione di nove artisti: ormai un classico della Maremma laziale, fino al 13 settembr ...Il tedesco ha chiuso fuori dalla top ten con il 12° tempo ed è stato autore anche di un innocuo testacoda. Seb lamenta non solo mancanza di velocità massima, ma anche di grip in ingresso curva. L’ulti ...