Un video di Xiaomi Mi 10 Ultra mostra la fotocamera anteriore nascosta (Di lunedì 7 settembre 2020) Si torna ancora a parlare di Xiaomi Mi 10 Ultra, smartphone in versione prototipo della compagnia cinese che negli ultimi tempi ha decisamente attratto le attenzioni degli appassionati del settore hi-tech mobile – ma pure degli stessi addetti ai lavori. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che si tratta di un device che andrà ad utilizzare la terza generazione della tecnologia per la fotocamera sotto il display, che come ricorderete è stata presentata al mondo da Xiaomi proprio di recente – a fine agosto. Già protagonista di un video ufficiale diffuso dall’azienda, in data odierna l’affascinante Xiaomi Mi 10 Ultra torna a mostrarsi in un nuovo filmato, segnalato dalla redazione del portale ... Leggi su optimagazine

