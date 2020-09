Un posto al sole: EUGENIO vuole riconquistare VIOLA, anticipazioni (Di lunedì 7 settembre 2020) Parte una nuova settimana con Un posto al sole, particolarmente attesa dai fan perché – nella puntata del 7 settembre – si scoprirà finalmente quale sarà la reazione di Niko Poggi (Luca Turco) alla verità di cui si è reso conto un attimo prima della celebrazione delle sue nozze con Susanna (Agnese Lorenzini).Leggi anche: Il paradiso delle signore 5, anticipazioni: Luciano scopre la bugia di Clelia!Il matrimonio salterà, dunque? Le anticipazioni glissano per mantenere desta l’attenzione dei fan fino all’ultimo minuto, ma ormai non ci si attende nulla di buono: già sappiamo che diversi personaggi usciranno con le ossa rotte da tutto questo… Come tutti sappiamo, questa vicenda interessa non solo Niko e Susanna ma anche VIOLA ... Leggi su tvsoap

