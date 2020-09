UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di martedì 8 settembre 2020 (Di lunedì 7 settembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda martedì 8 settembre 2020:Leggi anche: IL SEGRETO, anticipazioni puntata di martedì 8 settembre 2020Renato (Marzio Honorato) e Giulia (Marina Tagliaferri) si sentono totalmente impotenti e non sanno che fare con Niko (Luca Turco). Diego (Francesco Vitiello), che è sempre alla ricerca di nuovi lavori, si confronta con il mondo dei rider e, complice il programma alla radio di Michele Saviani (Alberto Rossi), ha un’idea interessante e innovativa. Il rapporto già alquanto problematico tra Viola (Ilenia Lazzarin) ed Eugenio (Paolo Romano) incontra un nuovo scossone… Un POSTO al SOLE: ... Leggi su tvsoap

